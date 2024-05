POL-VIE: Polizeihundeinsatz nach erheblichem Widerstand

Viersen-Dülken (ots) - Am Freitagabend gegen 21:25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Boisheimer Straße in Dülken gerufen. Hier war es in einer Garage zu einem Brand gekommen, wodurch sowohl die Garage als auch in ihr befindliche Mülltonnen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: ...

