LPI-G: Unfall im Kreuzungsbereich

Greiz (ots) - Greiz. Am 21.05.2024 gegen 20:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz einen 17-jährigen Mopedfahrer am Rathenauplatz in Greiz. Bei der Kontrolle fielen sofort Umbauten an der Simson auf, welche auf eine Leistungssteigerung hinwiesen. Durch die Umbauten und Leistungssteigerung am Moped reichte die Fahrerlaubnis des 17-jährigen nicht mehr aus, so dass gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt ...

