Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Brand einer Wohnung, Diebstähle aus Pkw

Ilshofen: Unfall auf der Autobahn

Am Sonntagmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr ein 45-jähriger VW-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn. Dabei kam er aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Unfall wurde der 45-Jährige, sowie eine 43-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 16 500 Euro.

Rosengarten: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstagabend gegen 17:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer die L1054 von Rosengarten nach Oberrot. Dabei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die dortige Leitplanke. Der 26-Jährige wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 500 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr wollten Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Hall einen Fahrzeugführer im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer des Opel ignorierte sämtliche Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt unvermindert fort. Erst nach etwa 20 Minuten konnten die Beamten den 20-jährigen Pkw-Fahrer gemeinsam mit weiteren Kräften zum Anhalten bewegen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der junge Mann keinen Führerschein besitzt. Ebenfalls ergab sich der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, weshalb in der Folge eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt wurde. Außerdem konnten die Beamten im Fahrzeug des Mannes verschiedene Betäubungsmittel in kleinen Mengen auffinden. Gegen den 20-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Schwäbisch Hall: Brand einer Wohnung

Etwa 100 000 Euro Sachschaden entstanden nach einer ersten Schätzung beim Brand einer Wohnung am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Unterlimpurger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es wohl aufgrund eines technischen Defekts zum Brand in der Wohnung. Zwei Jugendliche im Alter von 12 und 14 Jahren wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Zwei Feuerwehrmänner wurden beim Löschen des Brands ebenfalls leicht verletzt. Die Feuerwehr, welche mit zwölf Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.

Gerabronn: Verkehrsunfall bei Überholvorgang

Auf der L1041 von Kirchberg in Fahrtrichtung Seibotenberg wollte am Freitagnachmittag gegen 16:50 Uhr ein 59-jähriger Kraftrad-Fahrer einen 23-jähriger LKW-Fahrer überholen, als ansetzte nach links in einen Feldweg einzubiegen. Dadurch kam es zur Kollision, bei welcher ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand und sich der Kraftrad-Fahrer leicht verletzte.

Schrozberg: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Dienstagmittag 12:00 Uhr und Samstagmorgen 8:30 Uhr wurde aus einem vermutlich unverschlossenen Pkw der Marke Mazda in der Oberstettener Straße ein Geldbeutel entwendet. Anschließend wurde mit den im Geldbeutel befindenden Bankkarten mehrere Abbuchungen in einer gesamten Höhe von 140EUR getätigt. Anschließend wird das Diebesgut in einem Hof ca. 1,5 km vom Tatort entfernt, entsorgt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim - Tiefenbach: Bargeld und Bankkarten aus Pkw entwendet

In der Bildäckerstraße wurden zwischen Freitagabend 19 Uhr und Samstagmorgen 8 Uhr aus einem verschlossenen Pkw der Marke VW diverse Gegenstände entwendet. Aus dem Fahrzeug, welches unter einem Carport abgestellte war, wurden Bargeld und Bezahlkarten entwendet. Insgesamt kann der Schaden auf rund 170EUR bewertet werden.

Ebenfalls zwischen Freitag 20:45 Uhr und Samstagmorgen 9:00 Uhr wurden in der Zimmerplatzstraße aus einem verschlossenen Pkw der Marke Porsche Bargeld und eine Bezahlkarte entwendet. Diese wurde anschließend dazu verwendet mehrere Abbuchungen zu tätigen. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim: Verkehrsunfall bei Abbiegevorgang

In der Westgartsh.-Hauptstraße kam es am Samstag gegen 15 Uhr zu einem Unfall. Hierbei Bog ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in den Kellerweg ein und übersah dabei einen entgegenkommenden 32-jährigen Kleintransporter Fahrer. Daraufhin kam es zur Kollision bei welcher ein Sachschaden von rund 9.500 Euro entstand.

