POL-AA: Blaufelden: Nachtrag zur Vermisstensuche in Blaufelden

Aalen (ots) - Sulzbach-Laufen: Brand eines Radladers Am Samstagnachmittag gegen 17:04 Uhr kam es zu einem Schwelbrand in einem Radlader auf dem Gelände eines Sägewerks. Ursächlich war ein technischer Defekt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro an dem Fahrzeug. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen ...

