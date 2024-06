Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

E-Bike geklaut

Unbekannte Täter entwenden am Sonntag gegen 03:40 Uhr in der Albrecht-Dürer-Straße 33 ein im Hinterhof unter einem Carport abgestelltes graues E-Bike der Marke Kalkhoff. Es war mit einem Bügel-/ und Kettenschloss zweifach gesichert. Der Wert des entwendeten E-Bikes betragt ca. 4200.- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07541 701-3104 entgegen.

Friedrichshafen

Hortensienpflanze entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Donnerstag 19.00 Uhr bis Freitag 16.30 Uhr in der Dornierstraße 39 in Friedrichshafen eine frisch eingepflanzte Hortensienpflanze im Wert von 155,00 Euro. Da die Pflanze erst frisch eingepflanzt wurde, konnte sie vermutlich mit einem starken Ruck aus dem Erdreich herausgezogen werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 entgegen.

Friedrichhafen

Unfallflucht

In der Zeit von Samstag 16.40 Uhr bis 17.10 Uhr parkte der Geschädigte seinen grauen Audi, auf dem Parkplatz des Bodenseecenters. Als er zu seinem Pkw zurückkommt entdeckt er vorne links einen Blechschaden und Streifspuren. Der Schaden beläuft sich auf ca.1500,00 Euro. Unbekanntes Fahrzeug streift vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Audi. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fährt der Unbekannte davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 entgegen.

