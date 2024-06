Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autokorso in Ravensburg

Nach dem Achtelfinalspielsieg zwischen Dänemark und Deutschland formierten sich nach dem Spiel ca. 300 bis 400 Autofahrer zu einem Autokorso. Diese Kolonne fuhr mit lautem Hupen überwiegend auf der Gartenstraße und Schussenstraße bis zum Teil zum Bahnhof. Dabei kam es in der Gartenstraße zu einem Auffahrunfall von zwei Corso-Fahrern mit einem Sachschaden von ca. 500.- Euro. Nachdem der Regen um 0.35 Uhr einsetzte, lösten sich die Kolonnen wieder auf.

Ravensburg

Unfall auf der Hähnlehofkreuzung

Am Samstag gegen 13.37 befuhr eine 35-jährige Audi-Fahrerin die Schützenstraße in Ravensburg in Richtung Weingarten. An der Hähnlehofkreuzung war die Lichtzeichenanlage aufgrund eines technischen Defekts nicht aktiv, weshalb für den Verkehr vorrangig die Verkehrszeichen galten. Die Unfallverursacherin fuhr unter Missachtung ihrer Wartepflicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidiert frontal mit einer von rechts kommenden 22-jährigen Hyundai Fahrerin. Der Gesamtschaden an den Pkw`s, welche nicht mehr fahrbereit waren, wird auf ca. 16.000.- Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in die OSK Ravensburg verbracht

Ravensburg

E-Bike-Fahrer betrunken

Erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte am Sonntag gegen 00.05 Uhr ein 38-jähriger E-Bikefahrer in der Meersburger Straße in Ravensburg. Er fiel einer Polizeistreife auf, als er die Georgstraße querte und mit seinem Handy telefonierte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten erheblichen Atemalkohol fest. Der Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von umgerechnet 1,8 Promille. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt, Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Aulendorf

Traktor streift Pkw

Am Samstag, gegen 10.10 Uhr befährt ein 69-jähriger Daimler-Benz Fahrer die L 285 / Allewindenstraße in Aulendorf stadteinwärts. An der Kreuzung zur Hasengärtlestraße ordnet er sich auf dem Abbiegestreifen nach links ein. Ein bislang unbekannter grüner Traktor mit orange/rotem Anhänger fuhr ebenfalls in gleicher Richtung und bog an der Kreuzung nach rechts ab. Beim Rechtsabbiegen streifte der Anhänger den Pkw an der rechten Fahrzeugseite des Daimler-Benz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000.- Euro. Der Traktorfahrer, welcher evtl. den Unfall nicht bemerkt hat, fuhr ohne Anzuhalten weiter. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 in Verbindung zu setzen.

