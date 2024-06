PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Bodenseekreis (ots) - Markdorf-Hepbach Zeugen nach Diebstahl gesucht Nach dem Diebstahl einer hochwertigen Motorsäge am Freitagvormittag kurz vor 11 Uhr aus einem Geschäft in Hepbach ermittelt der Polizeiposten Markdorf und sucht Zeugen. Zwei Männer hatten zur Tatzeit den Verkaufsraum betreten und einer von ihnen die anwesende Verkäuferin in ein Gespräch verwickelt, während sich der andere umsah. Nachdem der ...

