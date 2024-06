Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Mann nach Auseinandersetzung mit Ex-Partnerin in Gewahrsam

Nach einer Auseinandersetzung mit seiner Ex-Partnerin haben Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau gegen einen 35-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und den Mann in Gewahrsam genommen. Am Donnerstagabend wurde der Alkoholisierte von seiner Ex-Partnerin abgeholt, woraufhin es im Wagen zum Streit kam. Die Fahrerin steuerte daraufhin eine Tankstelle in der Meßkircher Straße an, um der Situation zu entkommen. Als eine zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife den 35-Jährige mit dem Vorwurf der Körperverletzung konfrontierte, zeigte sich dieser zunehmend aggressiv und beleidigte die Beamten. Der mit über zwei Promille alkoholisierte Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag auf dem Parkplatz einer Reha Klinik im Siebenkreuzerweg verursacht. Der Unbekannte touchierte zwischen 7 Uhr und 16.30 Uhr einen geparkten Pkw und fuhr anschließend davon. Um die Regulierung des Schadens kümmerte sich der Verursacher dabei nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Personen, die Angaben zum Unfall oder dem Unbekannten machen können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell