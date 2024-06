Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Der 18-jährige Tatverdächtige, dem vorgeworfen wird, am 24.06.24 im Riedlepark eine Frau belästigt zu haben (wir berichteten am 26.06.24 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5810283: "Frau belästigt"), dürfte nach dem aktuellen Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch für weitere, ähnlich gelagerte Taten verantwortlich sein. Derzeit können dem Mann mindestens neun weitere Übergriffe zugeordnet werden, bei denen er seit Dezember 2023 stets nach ähnlichem Muster Frauen im Alter zwischen 14 und 84 Jahren angestarrt, angesprochen und teils auch exhibitionistische Handlungen vor ihnen vorgenommen haben soll. Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen mehrfacher sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen ermittelt. Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen bittet mögliche weitere Geschädigte, die bislang noch keinen Kontakt zur Polizei gehabt haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Starkstromkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Auf Starkstromkabel hatten es Diebe zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf einer Großbaustelle in der Loretostraße abgesehen. Die Unbekannten stahlen rund 30 Meter der fünfadrigen Kabel. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere zwischen 17.30 Uhr und 7 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Tettnang

In Leitplanke geprallt

Weil er sich eigenen Angaben zufolge an einem Kleintier im Fahrzeug erschrak, endete die Fahrt für einen 24-jährigen Hyundai-Fahrer in der Leitplanke. Der Mann war von Langenargen kommend auf der B 467 in Richtung Meckenbeuren unterwegs. Beim Erblicken des spinnenähnlichen Tiers verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Das Auto, an dem rund 8.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch die Verkehrseinrichtung wurde bei dem Unfall nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der 24-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb unverletzt.

Meckenbeuren

Vorfahrtsunfall - Rollerfahrerin verletzt sich leicht

Leichte Verletzungen hat sich eine 41 Jahre alte Motorroller-Fahrerin zugezogen, als sie am Donnerstag gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung Wiesentalstraße / Daimlerstraße von einem Kleinlastwagen erfasst wurde. Der 61-Jährige hatte der Zweiradfahrerin die Vorfahrt genommen, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1.500 Euro.

Immenstaad

Kontrolle verloren - Unfall

Ein medizinisches Problem dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr auf der L 207 ereignet hat. Eine 81-jährige Autofahrerin war in Richtung Kluftern unterwegs und wurde offenbar hinterm Steuer ohnmächtig. In der Folge streifte ihr Wagen die Leitplanke und verkeilte sich dort. Rettungskräfte brachten die Seniorin in eine Klinik. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Pkw aus der Leitplanke. Ob sich die Frau bei dem Unfall verletzt hat, ist aktuell nicht bekannt.

Überlingen

Geld für vermeintliche Notlage - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei Überlingen ermittelt aktuell gegen einen 37-jährigen Mann aus dem westlichen Bodenseekreis und warnt vor dessen Betrugsmasche. Vorwiegend gegenüber älteren Menschen gab er in der Vergangenheit an, in einer Notlage zu sein und dringend Bargeld, beispielsweise für ein Taxi oder eine Tankfüllung, zu benötigen. Verpackt in eine frei erfundene emotionale Geschichte, bittet der augenscheinlich vertrauenserweckende Mann um Auslegung eines Geldbetrags und verspricht, diesen zeitnah zurück zu bezahlen. Dabei klingelt er auch direkt an der Haustüre der Betroffenen und nutzt die Hilfsbereitschaft der oftmals gutgläubigen Senioren aus, zu einer Rückzahlung kommt es in der Folge nicht. Insgesamt wurden dem Polizeirevier seit Anfang April knapp ein Duzend Fälle, vorwiegend im Stadtgebiet Überlingen und im Teilort Hödingen, bekannt, bei denen der 37-Jährige im Tatverdacht steht. Trotz der Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft wegen Betrugs verhält sich der Mann offenbar ohne jedes Unrechtsbewusstsein, weshalb die Ermittler weitere Taten aktuell nicht ausschließen können. Die Polizei rät dringend davon ab, auf die Forderung des Mannes einzugehen. Nehmen Sie stattdessen unter Tel. 07551/804-0 Kontakt zum Polizeirevier Überlingen oder zu Ihrer nächsten Polizeidienststelle auf.

Salem

Alkoholisiert unterwegs

Seinen Führerschein abgeben musste ein Mann, nachdem er am Donnerstagnachmittag offenbar deutlich alkoholisiert im Bereich Salem unterwegs war. Ein Zeuge war auf die unsichere Fahrweise des 19 Jahre alten Transit-Fahrers aufmerksam geworden, als dieser mehrfach auf die Gegenfahrspur und ins Bankett geraten war. Der Zeuge wählte den Notruf und fuhr dem auffälligen Lenker über die L 204 und die K 7759 nach, bis er den Transit aus den Augen verlor. Polizisten konnten den Fahrer ermitteln und ausfindig machen. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, weshalb der 19-Jährige in einer Klinik zwei Blutproben abgeben musste. Ihm drohen nun strafrechtliche Konsequenzen. Weitere Zeugen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Alkoholisierter Mann droht mit Messer

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen endete die Nacht auf Freitag für einen 27-Jährigen. Mit über drei Promille intus war der Mann am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht an einer Bushaltestelle in der Bodenseestraße mit einem Passanten aneinandergeraten. Im Laufe des Streits soll der 27-Jährige ein Messer gezückt und bedrohlich mit diesem gestikuliert haben. Polizisten trafen den alkoholisierten Mann kurz darauf im Rahmen der Fahndung an. Weil er sich im weiteren Verlauf vollkommen uneinsichtig und aggressiv verhielt, nahmen ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell