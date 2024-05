Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher auf frischer Tat erwischt - bei Durchsuchung zahlreiches Diebesgut gefunden -#polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

Am vergangenen Sonntagmittag (05. Mai) ist es beim Neubau der Uni Siegen in der Adolf-Reichwein-Straße zu einem Einbruch gekommen. Dem Sicherheitsdienst ist in diesem Rahmen eine verdächtige Person aufgefallen, die mit einem Fahrrad und Anhänger zunächst auf das Gelände fuhr und beim Verlassen den zunächst leeren Anhänger nun voll beladen hatte. Die alarmierte Polizei fahndete nach dem Radfahrer und konnte einen 37-jährigen Tatverdächtigen im erweiterten Umfeld an dessen Wohnanschrift feststellen. Eine Überprüfung ergab schnell, dass der Mann hochwertige Arbeitsgeräte von der Baustelle entwendet hatte. Eine anschließend angeordnete Wohnungsdurchsuchung unter Federführung der Kriminalpolizei führte zum Auffinden mehrerer E-Bikes bzw. E-Bike-Teile sowie weitere Gegenstände, die allesamt aus diversen Einbrüchen stammen. Zudem konnte nach bisherigem Kenntnisstand eine nicht geringe Menge an Betäubungsmittel (Amphetamin) in der Wohnung gefunden werden. Die Polizei nahm den 37-Jährigen vorläufig fest. Das Diebesgut, das Fahrrad samt Anhänger sowie die Betäubungsmittel stellten die Kripo-Beamten sicher. Die Ermittlungsarbeiten dauern an. Es gilt nun unter anderem alle sichergestellten Gegenstände den konkreten Tatörtlichkeiten zuzuordnen. Der Täter wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der 37-Jährige wurde daraufhin in die JVA Attendorn gebracht.

