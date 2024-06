Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch

In ein derzeit leerstehendes Haus hat ein unbekannter Täter im Verlauf der vergangenen zwei Wochen im Blumenweg eingebrochen. Nachdem das Haus bereits zwischen dem 06. und dem 07.06.24 unbefugt betreten worden war, verschaffte sich möglicherweise derselbe Unbekannte abermals gewaltsam Zugang zum Haus und entwendete daraus einen Aktenordner. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und bittet Personen, die in der Vergangenheit Verdächtiges im Wohngebiet Andermannsberg beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Busfahrer mit medizinischem Problem

Offenbar ein akutes medizinisches Problem dürfte die Ursache für die auffällige Fahrweise eines 54-jährigen Busfahrers am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr gewesen sein. Der Mann fuhr Zeugen zufolge auf seinem Weg vom Bahnhof zum Frauentor sehr unsicher und verlor auch kurzzeitig das Bewusstsein. Daraufhin wurde am Frauentor die Weiterfahrt durch Fahrgäste verhindert und der 54-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Ersatzfahrer setzte die Fahrt schließlich fort.

Aichstetten

Pkw von Bus angefahren und beschädigt

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Leutkirch, nachdem am Donnerstagvormittag gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz des Euro-Rastparks ein Bus einen Pkw beschädigt und danach die Fahrt fortgesetzt hat, ohne sich zunächst um den Schaden zu kümmern. Der Bus beschädigte eine Türe, Teile der Seitenverkleidung und die Frontstoßstange an dem Nissan, wodurch ein Sachschaden von rund 3.500 Euro entstand. Am Bus dürfte der Schaden etwa 5.000 Euro betragen. Über das Busunternehmen konnte der 57-jährige Busfahrer erreicht werden, dieser kam daraufhin zurück zum Unfallort.

Isny

Möglichen Einbruch verhindert

Möglicherweise einen Einbruchsversuch verhindert hat ein 71-Jähriger am frühen Dienstagmorgen in der Wassertorstraße. Der Mann bemerkte gegen 4.30 Uhr eine Person, als diese im Hinterhof eines Hauses eine Leiter anstellen wollte. Als der Zeuge den Unbekannten daraufhin ansprach, flüchtete dieser über eine Mauer in Richtung Stadtmauer. Der Tatverdächtige soll etwa 170 cm groß und schlank gewesen sein und zur Tatzeit einen dunklen Anorak mit Kapuze getragen haben. Der Polizeiposten Isny bittet Personen, die im dortigen Bereich ebenfalls Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07562/976550 zu melden.

Schlier

Mögliches Bremsversagen führt zu Unfall

Weil eigenen Angaben zufolge die Bremsen an ihrem Fahrzeug nicht funktioniert haben, hat eine 47-jährige Mini-Lenkerin am Donnerstagvormittag gegen 9.45 Uhr auf der L 325 einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau befuhr die Strecke von Vogt in Richtung Schlier und stellte beim Abbremsen vor dem Kreisverkehr fest, dass ihre Bremsen wohl nicht funktionieren. Nachdem auch eine Verlangsamung mittels Handbremse keinen Erfolg zeigte, fuhr die 47-Jährige links herum in den Kreisverkehr ein, prallte gegen den Bordstein und schanzte in einen Graben. Sie kam schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Hierdurch entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 6.000 Euro, die Lenkerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Polizeiposten Vogt hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Wangen

Renitenter Ladendieb

Nach einem Ladendiebstahl äußerst renitent verhielt sich ein 18-Jähriger, nachdem er vom Personal am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr dabei beobachtet worden war, wie er mehrere Waren in seinen Rucksack gesteckt und diese nicht bezahlt hatte. Der junge Mann beleidigte drei Angestellte und verletzte eine von ihnen im Rahmen eines Handgemenges auch leicht durch Schläge. Danach nahm er mehrere Glasflaschen und warf diese in Richtung des Personals, dem es schließlich gelang, den Aggressor vor den Lebensmitteldiscounter nach draußen zu bringen. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei kurze Zeit später vor seiner Wohnung angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seines äußerst sprunghaften Gemütszustands wurde er vorläufig in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Er wird sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Ladendiebstahls und Beleidigung strafrechtlich verantworten müssen.

Bad Waldsee

Fischwilderei

Wegen des Verdachts der Fischwilderei ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee gegen zwei Männer, die am vergangenen Sonntag an einem Weiher bei Kümmerazhofen dabei beobachtet wurden, wie sie dort offenbar ohne entsprechende Genehmigung angelten. Nachdem sie von Zeugen darauf angesprochen wurden, ließen sie ihre Angelutensilien zurück und flüchteten mit einem Pkw. Die genauen Verantwortlichkeiten sind derzeit Gegenstand des polizeilichen Ermittlungsverfahrens, das noch nicht abgeschlossen ist.

