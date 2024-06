POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - An der Kreuzung Wollstraße/Raschigstraße missachtete am 04.06.2024, gegen 22 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 60-jährigen PKW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt 8.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

