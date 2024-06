Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigshafen (ots)

Der Polizei wurde in der Nacht auf Mittwoch (05.06.2024, gegen 1 Uhr) ein Autofahrer in der Joseph-Vögele-Straße gemeldet, der in Schlangenlinien gefahren war und schließlich beim Einparkvorgang einen geparkten LKW beschädigt hatte. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Der Autofahrer, ein 51-Jähriger, wurde durch die Polizeikräfte bei seinem Fahrzeug angetroffen und kontrolliert. Er war augenscheinlich alkoholisiert und nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Zudem verhielt er sich den Beamten gegenüber aggressiv. Er musste schließlich fixiert werden, wogegen er sich wehrte sodass er zu einem Widerstand kam. Ein Polizeibeamter sowie der 51-Jährige selbst wurden hierbei leicht verletzt.

Der Mann, der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde schließlich zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er wird sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

