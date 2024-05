Polizeipräsidium Freiburg

Schluchsee: Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Am Donnerstag, 30.05.2024, gegen 17:25 Uhr, fuhr eine 54-jährige Radfahrerin vom Bahnhof Seebrugg kommend in Richtung B500, als sie im Bereich der Jugendherberge Seebrugg in einen Wald- und Wiesenweg abbog und aufgrund Nässe und losem Untergrund ins Rutschen kam. In der Folge stürzte die Frau und verletzte sich dabei an der Hand. Die Radfahrerin begab sich im Anschluss selbstständig zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik.

