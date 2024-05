Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Löffingen: Mit Alkohol auf Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.05.2024, gegen 02:05 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Pedelec die Festhallenstraße in Löffingen. Die zufällig vor Ort anwesenden Beamten des Polizeireviers Titisee-Neustadt konnten beim Radfahrer eine unsichere Fahrweise feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte beim 41-Jährigen starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Aufgrund des hohen Atemalkoholwertes wurde der Mann im Anschluss zur Blutentnahme in eine Klinik verbracht.

