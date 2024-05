Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auto überschlagt sich - Fahrer verletzt und mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 31.05.2024, gegen 02:00 Uhr, hat sich ein Auto auf der K 6566 zwischen Geißlingen (Klettgau) und Schwerzen (Wutöschingen) überschlagen. Der 45 Jahre alte Fahrer war in einem Gefälle und einer Kurve von der Straße geraten. Das Auto überschlug sich an einer Böschung. Der Fahrer konnte sich selbst befreien und wurde vom verständigten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er dürfte sich leicht verletzt haben. Da eine Alkoholüberprüfung rund 0,9 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein des Fahrers einbehalten. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Dieser dürfte bei mindestens 30000 Euro liegen.

