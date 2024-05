Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Körperverletzung am Busbahnhof - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.05.2024, gegen 15:45 Uhr, kam es am Busbahnhof von Bad Säckingen zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war ein 18-jähriger von einem 71 Jahre alten Mann zurechtgewiesen worden, weil er sich an einer Schlange wartender Fahrgäste vorbeigedrängelt haben soll. Der Heranwachsende soll daraufhin unvermittelt dem Senior einen Faustschlag verpasst haben. Während der Tatverdächtige flüchtete, wurde der leicht verletzte Angegriffene vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine aufmerksame Zeugin des Vorfalls erkannte den Tatverdächtigen später wieder und verständigte dann nochmals die Polizei, die die Identität feststellte und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleitete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell