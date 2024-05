Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 29.05.2024, gegen 16:45 Uhr, in Weilheim-Remetschwiel schwer verletzt. Die Kreuzung Albtalstraße/Zum Buck/Waldhausstraße hatte ein 28-jähriger Autofahrer gequert und war dabei mit dem bevorrechtigen 46-jährigen Motorradfahrer kollidiert. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 14000 Euro.

