Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in einem Mehrfamilienhaus, 11 Personen gerettet

Dortmund (ots)

Mitte-Süden: Gegen 11:Uhr wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst in den Leierweg alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten über den Notruf ein Feuer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Leitstelle entsandte daraufhin sofort zwei Löschzüge und den Rettungsdienst. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern einer Wohnung im Erdgeschoss und mehrere Personen machten sich an den Fenstern über der Brandwohnung bemerkbar. Sofort wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude geschickt und parallel eine Menschrettung über die Drehleiter eingeleitet. Insgesamt wurden 11 Personen durch die Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst zugeführt, wovon 2 Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus kamen. Eingesetzt waren Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte) und Feuerwache 4 (Hörde), die Freiwillige Feuerwehr mit Löschzug Hombruch sowie der Rettungsdienst

