Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Menschenrettung mit Rescueloader Wellinghoferstraße

Rettung mit Drehleiter

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Um 14:11 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein Notruf ein, hier wurde eine Person mit einem internistischen Problem gemeldet.

Aufgrund der Meldung wurde der zuständige Rettungswagen(RTW) alarmiert. Nach der Erstversorgung der Patientin forderte der Rettungswagen Unterstützung zum Transport der Patientin an. Da bei dem vorliegenden Gesamtzustand der Patientin ein liegender Transport zum RTW angezeigt und die Situation im Treppenraum sehr eng und steil war, wurde eine Drehleiter mit einem speziellen Anbaugerät nachgefordert. Dieser sogenannte Rescueloader ermöglicht das Herausheben einer Person in einem Schleifkorb vom Fußboden der Wohnung aus dem Fenster. Hierzu wurde die Patientin nach der medizinischen Versorgung in einem Schleifkorb gelagert und aus der Wohnung auf die Straße befördert. Bei dieser Transportvariante hängt ein Höhenretter zur Betreuung und eventuell notwendigen medizinischen Versorgung mit an dem Schleifkorb. Mit dem RTW wurde die Patientin dann in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Verkehr durch die Polizei geregelt.

Insgesamt befanden sich 12 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr (Löschzug 4 Hörde) und des Rettungsdienstes vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell