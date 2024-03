Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall auf der A2 mit vier beteiligten Fahrzeugen

Dortmund (ots)

Am Freitagabend kam es auf der A2 - kurz hinter dem Autobahnkreuz Dortmund Nord-Ost - zu einem Unfall. Bei offenbar regennasser Fahrbahn ereignete sich gegen 19.30 Uhr ein Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Nach der Versorgung durch die Feuerwehr, wurden die Patienten mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Lebensgefahr besteht bei keinem der Unfallbeteiligten. Weiter musste auch ein Hund an der Unfallstelle betreut werden. Dieser wurde durch den Tiertransporter der Feuerwehr Dortmund zur Feuerwache transportiert, wo der Hund dann an herbeigerufene Angehörige übergeben werden konnte. Die A2 in Fahrtrichtung Oberhausen war während des Einsatzes voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell