POL-SE: Schwissel - Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein und werden durch Hund in die Flucht geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Am 14.12.2023 ist es zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Neuhofer Straße gekommen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam ins Gebäude ein. Augenscheinlich wurden alle Räumlichkeiten vom Keller bis ins Dachgeschoss durchsucht. Nach derzeitigem ...

mehr