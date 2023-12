Polizei Mettmann

POL-ME: VW Troc entwendet - Ratingen - 2312036

Mettmann (ots)

Am hellichten Tag kam es in Ratingen-Lintorf zum Diebstahl eines weißen VW T-Roc. Eine 54jährige Ratingerin parkte ihren drei alten Pkw am 08.12.2023 gegen 15:00 Uhr in einer Parkbucht auf der Duisburger Straße. Nur eine Stunde später kehrte sie zu ihrem Fahrzeug zurück und musste feststellen, dass ein unbekannter Täter die Zeit nutzte, das Fahrzeug zu entwenden.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf den Verbleib des ca. 20000 Euro teuren Pkw.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

