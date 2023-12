Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt sechs Ladendiebe - einer flüchtet - Hilden - 2312032

Mettmann (ots)

Am Donnerstagabend, 7. Dezember 2023, konnte die Polizei sechs Tatverdächtige nach einem gemeinsamen Ladendiebstahl in einer Drogerie in Hilden stellen. Ein Tatverdächtiger flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18:20 Uhr alarmierte der Ladendetektiv einer Drogerie an der Mittelstraße die Polizei. Zuvor beobachtete er eine Gruppe von sieben Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die gemeinsam hochwertige Parfums entwendeten und anschließend flüchteten. Die Beamtinnen und Beamten konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung sechs Tatverdächtige im Alter von 18 bis 28 Jahren stellen.

Der Hauptverdächtigte konnte flüchten. Zeuginnen und Zeugen beobachteten, wie dieser aus der Drogerie zu einem grauen Audi A4 mit ausländischem Kennzeichen rannte, der an der Straße "Am Kronengarten" wartete und einstieg. Das Auto fuhr links auf die Heiligenstraße und anschließend erneut links auf die Kolpingstraße. Auf Höhe der Kreuzung Kolpingstraße / Kirchhofstraße stieg der Tatverdächtige aus und flüchtete zu Fuß weiter in Richtung Hauptfriedhof.

Der unbekannte Tatverdächtige wird beschrieben als:

- männlich - zwischen 170 und 180 cm groß - 18 bis 20 Jahre alt - dünn - mit kurzen schwarzen Haaren - schwarz bekleidet - mit südländischem Erscheinungsbild

Die Tatverdächtigen entwendeten Parfum im Wert von ungefähr 5.000 Euro. Die Beamtinnen und Beamten brachten die sechs Personen zur Polizeiwache in Hilden und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden sie von der Wache entlassen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Ladendiebstahl ebenfalls beobachtet und kann Angaben zu dem Tatverdächtigen und dessen Aufenthaltsort machen? Die Polizei Hilden ist erreichbar unter 02103 898-6410.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell