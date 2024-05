Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald

Lenzkirch: Kasse am Honigstand aufgebrochen und Bargeld entwendet

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.05.2024, gegen 11:00 Uhr, wurde der Polizei bekannt, dass die Geldkasse eines Honigstandes, welcher sich an einem Hof in Lenzkirch-Raitenbuch befindet, durch unbekannte Täterschaft aufgesägt und das darin befindliche Bargeld entwendet wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich geschätzt im unteren dreistelligen Bereich. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

