Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Tödlicher Badeunfall in Überlingen, Uferstreifen vor Strandweg

Überlingen/Bodenseekreis (ots)

Am 28.06.2024, gegen die Mittagszeit, kam es in Überlingen, in der Nähe der Tennisplätze, vermutlich aufgrund einer medizinschen Ursache zu einem Badeunfall. Der hinzugezogene Notarzt konnte nur noch den Tod des 83-jährigen Mannes feststellen. Die Ermittlungen werden bei der Wasserschutzpolizei Überlingen geführt.

