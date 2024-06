Polizeipräsidium Ravensburg

Markdorf-Hepbach

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Nach dem Diebstahl einer hochwertigen Motorsäge am Freitagvormittag kurz vor 11 Uhr aus einem Geschäft in Hepbach ermittelt der Polizeiposten Markdorf und sucht Zeugen. Zwei Männer hatten zur Tatzeit den Verkaufsraum betreten und einer von ihnen die anwesende Verkäuferin in ein Gespräch verwickelt, während sich der andere umsah. Nachdem der Wortführer die Konversation unvermittelt abbrach und das Geschäft zügig verließ, stellte die Geschädigte fest, dass auch der andere Mann bereits weg war und eine Motorsäge fehlte. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst fußläufig in Richtung Wohngebiet/Gehrenberg. Der erste Täter sei etwa 180 cm groß gewesen und habe einen Oberlippenbart und kurze schwarze Haare gehabt. Er trug zur Tatzeit ein kurzes weißes T-Shirt, eine kurze dunkle Hose und schwarze Turnschuhe. Der zweite Täter sei rund 170 cm groß gewesen und habe kurze schwarze Haare gehabt. Er trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Icono", eine kurze blaue Jeans und schwarz-weiße Sportschuhe. Der Polizeiposten Markdorf bittet Zeugen, denen die Personen im genannten Bereich aufgefallen sind oder die Hinweise zu deren Identität geben können, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Owingen

Unbekannte klauen Verkehrszeichen

Bislang völlig unbekannt ist, wer am Donnerstag gegen 22.45 Uhr an einer Baustelle in Owingen-Billafingen mehrere Verkehrszeichen auflud und das Weite suchte. Wie dem Polizeirevier Überlingen erst am Samstag gemeldet wurde, begaben sich vermutlich zwei Täter mit einem älteren weißen Transporter mit Ladefläche zu der dortigen Baustelle und entwendeten Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung, Leitbaken und Blinklichter. Dies zum Teil mitsamt Halterungen und Standfüßen. Nachdem die Täter die Gegenstände im Wert von circa 700 Euro aufgeladen hatten, hatten sie es wohl eilig und suchten mit ihrem Pritschenwagen das Weite. Sie fuhren in Richtung Stockach davon, trotz die dortige Ampel noch Rotlicht zeigte. Zeugen zu der Tat oder andere Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter 07551 804-0 zu melden.

Meckenbeuren

Heftiger Streit endet im Krankenhaus

Nachdem sich ein Bürger am Freitag gegen 14.30 Uhr während der Zugfahrt von Friedrichshafen nach Meckenbeuren in einen vermeintlichen Jugendstreich einmischte, kam es in der Folge zu einem heftigen Streit, was für einen Jugendlichen im Krankenhaus endete. Nach den bisherigen Erkenntnissen der ermittelnden Beamten befanden sich alle beteiligten im Zug, als der Jugendliche mit einer Wasserspritzpistole auf seine Freunde spritzte und dabei mutmaßlich auch andere Fahrgäste belästigte. Als er nach dem Ausstieg in Kehlen durch einen 41-jährigen Zugfahrgast zur Beendigung solcher Belästigungen aufgefordert wurde, kam es zum ersten Streit, bei welchem wohl die Wasserspritzpistole zu Bruch ging. Dem nicht genug, kam es kurz danach, als der 41-jährige bereits die Örtlichkeit verlassen wollte, zu einem zweiten Streit, in welchem sich die Kontrahenten gegenseitig verletzten. Dies endete damit, dass der Jugendliche mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der 41-jährige stellte sich später der Polizei und wurde durch die eingesetzten Beamten kurzzeitig mit auf die Dienststelle genommen. Zur Ermittlung des Sachverhalts und Fahndung nach dem 41-jährigen, bis dieser sich selbst stellte, kam es dadurch im Bereich Meckenbeuren zu einem größeren Polizeiaufgebot. Zeugen zu dem bislang noch nicht abschließend geklärten Ablauf des Geschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter 07541 701-3104 zu melden.

