POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen auf der A7

Niederaula. Auf der A7, im Bereich der Anschlussstelle Niederaula, kam es am Freitag (09.02.), gegen 9.20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall.

Ein 33-jähriger Nissan-Fahrer aus Mietingen war dort mit seinem Nissan in Fahrtrichtung Kassel unterwegs, verlor aus unbekannten Gründen auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Fahrbahnbegrenzung auf der linken Seite. Das Fahrzeug schleuderte im Anschluss nach rechts über die Fahrbahn, überschlug sich und kam im Straßengraben rechts neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Durch die Kollision wurden der Fahrzeugführer sowie die 30-jährige Mitfahrerin und zwei auf der Rückbank sitzende Kinder leicht verletzt. Alle Insassen kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Aus dem Nissan traten in der Folge nicht unerhebliche Mengen an Kraftstoff aus, welche durch die Feuerwehr aufgefangen und abgebunden werden mussten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Vor Ort waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Zum Zwecke der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die A7 in Fahrtrichtung Kassel vorübergehend gesperrt werden. Dabei kam es lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Unfall beim Spurwechsel

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (08.02.). Eine 18-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 20 Uhr die Bardostsraße aus Richtung Rangstraße kommend in Richtung Sickelser Straße und benutzte hierzu nach aktuellem Kenntnisstand den rechten von zwei Fahrstreifen in eine Richtung. Kurz nachdem sie die Straße "Am Rosengarten" passiert hatte, wechselte sie aus noch unklaren Gründen auf die linke Fahrspur. Hierbei touchierte sie das Fahrzeug eines 20-jährigen Opel-Fahrers, welcher sich auf der linken Fahrspur in gleicher Höhe befand.

Auffahrunfall

Rotenburg. Am Donnerstag (08.02.), gegen 15.55 Uhr, befuhr ein Rotenburger mit seinem Citroen die Bürgerstraße in Richtung Innenstadt. Eine weitere Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Alheim hatte ihren VW-Fox zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt. Aus noch unklarer Ursache nahm der Citroen-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr vermutlich zu spät wahr und fuhr auf den parkenden Pkw auf. Es entstand Gesamtschaden von rund 7.500 Euro.

