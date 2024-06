Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Herbertingen

Elektroschrott entwendet

Jugendliche im Alter von ca. 14-15 Jahre wurden am Freitag gegen 18.00 Uhr am Außengelände des Recyclinghofes in Herbertingen in verdächtiger Weise beobachtet. Sie waren mit Fahrrädern und jeweils einem Anhänger unterwegs. Da es einem Mitarbeiter der nahegelegenen Kläranlage verdächtig vorkam, schautet er genauer nach. Hierbei stellte er schließlich fest, dass der Zaun am Recyclinghof beschädigte war und einer der Anhänger gefüllt mit Elektroschrott zurückgelassen wurde. Der Gesamtwert des entwendeten Schrotts ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schrott und der Anhänger wurde zunächst sichergestellt. Zeugen die weitere Hinweise zu den Jugendlichen und zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Auto beschädigt und davongefahren

Vermutlich beim Ein- oder Aussteigen aus dem Pkw beschädigte unbekannte Täterschaft am Samstag gegen 14.00 Uhr auf Parkplatz beim Freibad in Sigmaringen einen Kia Rio. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Bei dem Pkw soll es sich um einen kleinen weißen Pkw gehandelt haben. Der Fahrzeugführer des weißen Kleinwagens soll ca. 45 Jahre alt, mit korpulente Statur gewesen sein. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell