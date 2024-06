POL-PDMT: Häufung von Schockanrufen angeblicher Polizeibeamter

Norken (ots) - Am 23.06.2024 in der Zeit von 17 bis 18:30 Uhr parkte der Geschädigte seinen silbergrauen PKW Opel Astra auf dem Parkplatz am Weiherplatz in Norken. Vermutlich durch ein anderes Fahrzeug (beim Ein-, oder Ausparken) wurde der Opel Astra an der Heckstoßstange nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin entfernte sich, ...

