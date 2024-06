Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Parkplatz Weiherplatz Norken

Norken (ots)

Am 23.06.2024 in der Zeit von 17 bis 18:30 Uhr parkte der Geschädigte seinen silbergrauen PKW Opel Astra auf dem Parkplatz am Weiherplatz in Norken. Vermutlich durch ein anderes Fahrzeug (beim Ein-, oder Ausparken) wurde der Opel Astra an der Heckstoßstange nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher/die Unfallverursacherin entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg in Verbindung zu setzen. Telefon: 02662-9558-0 E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell