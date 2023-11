POL-OL: +++ Einbruchgeschehen im Stadtgebiet von Oldenburg +++

Oldenburg (ots) - Gestern Mittag meldete ein aufmerksamer Anwohner einen Brand eines Holzverschlages in der Heinrichstraße in Oldenburg. Im Garten eines Mehrfamilienhauses geriet ein Holzverschlag, angrenzend an eine Garage, in Brand. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife konnten Flammen und eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Aufgrund dessen evakuierten die Polizeikräfte die angrenzenden Bewohnerinnen ...

mehr