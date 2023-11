POL-OL: +++ Polizei ermittelt nach Bedrohung +++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Samstagabend, in der Zeit von 16 - 18 Uhr kam es im Deelweg in Oldenburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter keine Beute machen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0441-790-4115 zu melden. (1493153) Rückfragen bitte an: ...

mehr