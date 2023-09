Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Junge auf Rad prallt gegen Auto.

Lippe (ots)

In der Straße "Unter den Eichen" kam es am Donnerstagabend (28.09.2023) zu einem Zusammenstoß einer Autofahrerin und einem jungen Radfahrer. Eine 49-Jährige aus Leopoldshöhe fuhr gegen 17.45 Uhr mit ihrem Toyota Corolla in Richtung Buchenstraße. Kurz vor der Einmündung zur Buchenstraße kam ein 7-jähriger Junge auf seinem Fahrrad aus einer Einfahrt gefahren, so dass er gegen den Toyota prallte. Dabei wurde das Kind aus Leopoldshöhe leicht verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn vorsorglich ins Klinikum.

