Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch auf Firmengelände, Versuchter Automatenaufbruch, Versuchter Pkw-Einbruch

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst - Kleinallmerspann: Einbruch auf Firmengelände

Zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und Montagmorgen 7:20 Uhr wurde sich auf einem Firmengelände in der Straße "Im Seefeld" Zugang verschaffen. Hierfür kletterte eine bislang unbekannte Täterschaft über einen angebrachten Zaun. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt, jedoch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Versuchter Automatenaufbruch

In der Blaufelder Straße wurde zwischen Freitag und Montag vor einem Fahrradgeschäft ein Automat mit Gewalt aus der Verankerung gerissen. Zudem wurde versucht den Automaten anschließend zu öffnen. Bislang ist ein Sachschaden von rund 1000 Euro bekannt, ob etwas entwendet wurde ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Crailsheim - Tiefenbach: Versuchter Pkw-Einbruch

Am Samstag gegen 2:30 Uhr wurde in der Straße "An der Eulenburg" von bislang Unbekannten versucht einen geparkten Pkw der Marke Opel zu öffnen. Dieser war jedoch verschlossen weshalb nichts entwendet wurde. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell