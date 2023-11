Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Museum

Hürtgenwald (ots)

Bisher Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag (06.11.2023) in ein Museum in Hürtgenwald-Vossenack ein.

Gegen 01:55 Uhr wurde eine Alarmfirma über den Einbruch in der Pfarrer-Dickmann-Straße informiert. Der oder die Täter entfernten ein Fenstergitter und gelangten nach dem Aufhebeln eines dahinterliegenden Fensters in die Museumsräume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell