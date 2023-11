POL-DN: Transporter gestohlen

Polizei Düren

Im Tatzeitraum vom 15.10.2023 bis zum 05.11.2023 wurde ein Mercedes Sprinter entwendet, der auf einem öffentlichen Parkplatz in der Victor-Gollancz-Straße abgestellt war. Es handelt sich um einen weißen Firmenwagen mit der Aufschrift eines Automobil-Hauses. Zur Tatzeit war an dem Wagen das amtliche Kennzeichen HS-QY228 angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Sprinters geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle zu wenden.

