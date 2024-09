Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Dagebüll: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Dagebüll (ots)

Bereits am vergangenen Freitag (20.09.2024) kam es in der Nordseestraße in Dagebüll zu einer Unfallflucht. Das Polizeirevier Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach Angaben des Fahrers habe er seinen weißen Opel Insignia gegen 15.15 Uhr auf dem Gästeparkplatz eines Hotelbetriebes in der Nordseestraße abgestellt. Gegen 23.00 Uhr habe er während der Fahrt einen Klebezettel an der Scheibe der hinteren linken Tür bemerkt. Der Klebezettel sei jedoch abgefallen. Zu Hause habe der Geschädigte an dieser Tür einen Lackkratzer feststellen müssen. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Schaden beim Türöffnen durch ein anderes Fahrzeug entstanden ist. Möglicherweise hinterließ ein Zeuge oder sogar der Verursacher diesen Klebezettel.

Wer den Unfall gesehen hat, Hinweise auf den Verursacher geben kann oder den Hinweiszettel hinterlassen hat, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Niebüll unter der Telefonnummer 04661 / 4011 0 oder per Email an Niebuell.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell