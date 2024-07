Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Kenterung eines Segelbootes am Edersee

Edertalsperre (ots)

Die Segeljolle des Bootsführers kenterte bei stark böigem Wind aus Südwest durch (Mast unter Wasser) und beide Insassen gingen über Bord. Der Mitsegler schwamm zum Südufer. Der Bootsführer konnte das Boot wieder aufstellen und ins Innere klettern. Das Boot drohte zu sinken, Wasser drang über den Schwertkasten nach. Die Wasserschutzpolizei und DLRG kamen etwa zeitgleich an der Unfallörtlichkeit an.

Die Person am Ufer (Mitsegler) konnte durch die DLRG aufgenommen, erstversorgt und in Bringhausen an einen RTW übergeben werden. Diese Person wurde dann mit Unterkühlung in das Stadtkrankenhaus Bad Wildungen verbracht.

Das Segelboot wurde durch die Besatzung des Polizeiboots gesichert, der durchnässte Bootsführer an Bord genommen und das Segelboot mittels Tauchpumpe stabilisiert. Anschließend wurde das Boot zu seinem Liegeplatz geschleppt. Die genaue Schadenshöhe an dem Boot ist nicht bekannt. Der Bootsführer wurde leicht unterkühlt, ärztliche Versorgung lehnte er ab.

