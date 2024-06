Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen ach Verkehrsunfall gesucht

Lingen (ots)

Am 23. Juni zwischen 20.50 Uhr und 23.20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Alte Josefstraße in unbekannte Richtung und beschädigte einen am Fahrbahnrand stehenden braunen 5er-BMW. Dabei wurde die komplette Beifahrerseite zerkratzt und eingedrückt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 8000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

