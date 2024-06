POL-EL: Nordhorn - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt (Ergänzung)

Lingen (ots) - Gestern kam es gegen 15:20 Uhr auf der Osnabrücker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 57-jähriger Fahrer eines Motorrades alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er stürzt in der Folge in einen Graben am Waldrand und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

mehr