FW-KA: Bewohner bei einem Brand tödlich verletzt

Ubstadt-Weiher (ots)

In einem Aussiedlerhof in der Unteröwisheimer Straße in Ubstadt-Weiher kam es am heutigen Montag zu einem tragischen Unglück. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem Zimmerbrand, welcher zwar durch die Feuerwehr Ubstadt-Weiher rasch mit einem C-Rohr unter Atemschutz gelöscht werden konnte, jedoch kam für eine Bewohnerin jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Einsatzstelle.

Die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt-Weiher war mit allen 4 Abteilungen, sowie den Überlandhilfewehren aus Bad-Schönborn (Drehleiter und Löschfahrzeug) sowie Kronau (Führungsgruppe) mit insgesamt 68 Mann und 14 Fahrzeugen unter der Leitung von Alexander Seifert im Einsatz. Zur Betreuung der Einsatzkräfte und auch der Bewohner wurden mehrere Seelsorger zur Einsatzstelle gerufen.

Bürgermeister Tony Löffler, Frau Schlageter, Leiterin des Ordnungsamtes Ubstadt-Weiher, sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier kamen ebenfalls vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Unter der Leitung des OrGL Rettungsdienst Daniel Grein waren insgesamt 3 RTW, 1 NEF sowie die Bereitschaft Ubstadt-Weiher vor Ort. 2 Polizeistreifen sowie eine Einsatzkraft des Polizeipostens Ubstadt-Weiher eilten ebenfalls zur Einsatzstelle.

