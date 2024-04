Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter auf frischer Tat bei Einbruch gefasst

Hamm-Pelkum (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 20. April, um 04.40 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Fachgeschäft für E-Zigaretten an der Kamener Straße gemeldet. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte von dort laute Knallgeräusche wahrgenommen und daraufhin den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte der Polizei waren sehr schnell am Einsatzort und konnten dort einen 28-jährigen Mann noch im Geschäft überwältigen und vorläufig festnehmen. Nachdem er eine Scheibe zu dem Geschäft eingeschlagen hatte und in das Geschäft eingestiegen war, füllte sich der Täter eine mitgebrachte Tasche mit unterschiedlichen E-Zigaretten und weiterem Zubehör. Außerdem entwendete er eine Geldbörse und hatte bereits die Kasse des Geschäftes geöffnet, als die Polizisten eintrafen. Der Einbrecher versuchte noch sich zu verstecken, konnte aber nicht mehr fliehen. Er wurde in einem angrenzenden Büroraum gestellt und dann in das Polizeigewahrsam gebracht. (hp)

