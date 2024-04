Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei verletzte Personen bei Unfall im Kreisverkehr

Hamm-Heessen (ots)

Im Kreisverkehr Münsterstraße/Warendorfer Straße kam es am Freitag, dem 19. April, um 23.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 24-jährige Frau befuhr mit ihrem Opel zunächst die Warendorfer Straße und dann den Kreisverkehr an der Münsterstraße. Sie wollte ihre Fahrt anschließend auf dem Sachsenring fortsetzen. Noch bevor sie den Kreisverkehr aber verlassen konnte, fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem BMW, aus der Innenstadt kommend, von der Münsterstraße aus in den Kreisverkehr ein. Er stieß mit dem Pkw der jungen Frau zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes drehte sich der Opel und kam entgegen der Fahrtrichtung wieder zum Stehen. Bei diesem Unfall wurden sowohl die 48-jährige Beifahrerin des Opels als auch der 28-jährige Beifahrer des BMWs leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden in einer Höhe von einigen Tausend Euro. (hp)

