Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidiums Hamm: Nach Durchsuchungen in der Feidikstraße - zwei Personen festgenommen

Hamm (ots)

Im Rahmen umfangreicher und akribischer Ermittlungen hat die Polizei Hamm am Donnerstag, 18. April, einen 29-jährigen Mann sowie einen 36-jährigen Mann aus Gambia festgenommen. Die beiden bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Personen stehen im dringenden Verdacht, illegal mit Kokain und anderen Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

In den frühen Morgenstunden rückten Einsatzkräfte der Polizei Hamm mit insgesamt vier Durchsuchungsbeschlüssen in der Feidikstraße an. Da keine der anwesenden Personen die Haustür freiwillig öffnete, mussten die Einsatzkräfte die Tür mit einer Ramme öffnen, um in das Wohnhaus zu gelangen.

Unter der Beteiligung des zuständigen Staatsanwaltes und mit den erwirkten Durchsuchungsbeschlüssen konnten in den Wohnräumen des Mehrfamilienhauses diverse Beweismittel sichergestellt werden. Unter anderem fanden die ermittelnden Beamten rund 100 Gramm Kokain, diverse Waffen (u.a. Messer, Machete), weitere Betäubungsmittel sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Sowohl der 29-Jährige als auch der 36-Jährige wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Dortmund werden die Männer aus Gambia noch heute dem Haftrichter vorgeführt.

Journalistinnen und Journalisten wenden sich für Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwalt Henner Kruse, Tel.: 0231 926-26122 (ds)

