POL-WAF: Ahlen. Ohne Versicherungsschutz und unter Drogeneinfluss gefahren

Warendorf (ots) - Am Samstag, 6.4.2024 brachen unbekannte Personen zwischen 12.15 Uhr und 14.40 Uhr in ein Wohnhaus im Außenbereich auf der Dolberger Straße in Ahlen ein. Der oder die Täter stahlen Geld aus einem Büro und flüchteten. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

mehr