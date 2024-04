Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Senior fuhr gegen Baum

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 7.4.2024, 22.55 Uhr ereignete sich auf der Göttinger Straße in Liesborn ein Alleinunfall. Ein 85-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Göttinger Straße in Richtung Lippstädter Straße. Er kam mit seinem Auto von der Straße ab, fuhr gegen einen Verkehrszeichen und einen Baum. Der Lippstädter blieb unverletzt und gab an, eingeschlafen zu sein. Deshalb stellten Polizisten seinen Führerschein sicher. Bei dem Alleinunfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.350 Euro. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

