Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 7.4.2024, gegen 14.20 Uhr wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 54 in Rinkerode schwer verletzt. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Münster. Als der Drensteinfurter mit seinem Auto nach links auf einen Wirtschaftsweg abbog, überholte der 29-jährige Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge trotz durchgezogener Linie. Beide Fahrzeugführer versuchten durch Bremsen und Ausweichen einen Verkehrsunfall zu verhindern, was ihnen nicht gelang. Der 29-Jährige prallte mit seinem Motorrad gegen das Auto des 32-Jährigen und stürzte anschließend. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Drensteinfurter zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 18.000 Euro. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt.

