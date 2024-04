Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Frontalzusammenstoß mit zwei verletzten Personen

Hamm-Uentrop (ots)

Am Freitag, dem 19.April, kam es um 14.30 Uhr auf der Kreuzung Lippestraße/Zollstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 18-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der Zollstraße aus Richtung Uentrop kommend unterwegs. Er wollte nach links auf die Lippestraße in Richtung der Hammer Innenstadt abbiegen. Gleichzeitig fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Opel auf der Zollstraße in entgegengesetzter Richtung. Dieser Autofahrer wollte die Lippestraße geradeaus überqueren. Beide Pkw-Fahrer fuhren bei Grün in die Kreuzung ein, doch der Mercedesfahrer bog trotz des Gegenverkehrs ab. So kam es in der Kreuzung zum Frontalzusammenstoß der beiden Autos. Durch den Zusammenstoß wurden der Mercedesfahrer und der 19-jährige Beifahrer des Opels verletzt. Beide wurden zunächst mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, konnten diese nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. (hp)

