Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autoreifen in Dingelbe zerstochen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / DINGELBE (lud)

In dem Zeitraum vom 02.03.2024, 21:50 Uhr, auf den 03.04.2024, 08:30 Uhr, kam es in der Straße Im Sieke in 31174 Schellerten OT Dingelbe zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

An einem grauen Hyundai i20, welcher ordnungsgemäß an der Straße geparkt war, wurden alle vier Reifen zerstochen. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell